    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ukrayna ilə oyuna yaxşı başlamışdıq"

    Komanda
    • 19 noyabr, 2025
    • 13:17
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Ukrayna ilə oyuna yaxşı başlamışdıq

    Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Ukraynaya uduzduğu Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyununa yaxşı başlayıb.

    Bu barədə "Report"a yığmanın baş məşqçisi Evren Alkaya açıqlama verib.

    O, 34:98 hesabı ilə uduzduqları matçda beş əsas oyunçularının olmadığını bildirib:

    "Heyətimiz gəncdir. Digər basketbolçularımız VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 3x3 növündə iştirak edirlər. İlk hissəyə də çox yaxşı başlamışdıq. Amma Polina Şukinanın birinci yarıda 3 fol alması bu heyət üçün ola biləcək ən pis şey idi. Məqsədimiz bu görüşdə əz azı 50 xala çatmaq idi, çünki yaş ortalaması demək olar ki, 16,5-ə düşmüşdü. 16 yaşlılarla Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyununda çıxış etmək məcburiyyətində qaldıq. Rəqib də təcrübəli və fiziki cəhətdən güclü kollektivdir".

    E.Alkaya gənc basketbolçuların zamana ehtiyaclarının olduğunu vurğulayıb:

    "Daha çox oyun keçirməliyik. İnanıram ki, gələcəkdə daha yaxşı oynayacaqlar. Məqsədimiz 1/4 final, yarımfinal və finala çıxmağı hədəfləyən güclü komanda qurmaqdır. Təəssüf ki, bütün bunlar qısa zamanda olmur. Bu uşaqlar 3 il əvvəl 14-15 yaşında idilər. Onların yaxşı səviyyəyə çatması üçün bir az da səbir etməliyik".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl Bolqarıstana 48:141, Monteneqroya isə 62:104 hesabı ilə uduzub.

    Azərbaycanın basketbol millisi qadın basketbolçular Avropa çempionatının seçmə mərhələsi Evren alkaya

