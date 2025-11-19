İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Azərbaycan millisi EEVZA çempionatında iştirak etmək üçün Gürcüstana yollanıb

    Komanda
    • 19 noyabr, 2025
    • 09:43
    Azərbaycan millisi EEVZA çempionatında iştirak etmək üçün Gürcüstana yollanıb

    Azərbaycanın 18 yaşadək qız voleybolçulardan ibarət millisi Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyası (EEVZA) çempionatında iştirak etmək üçün Gürcüstanın Telavi şəhərinə yola düşüb.

    "Report" Azərbaycan Voleybol Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, Şahin Çatmanın rəhbərlik etdiyi kollektiv A qrupunda Polşa və Gürcüstan ilə qarşılaşacaq.

    Milli ilk oyununu noyabrın 20-də Polşaya qarşı keçirəcək.

    Baş məşqçi Şahin Çatma, məşqçilər Həmid Anvari, Zihni Türkay Taylan və Serim Birolun rəhbərliyi altında turnirdə 14 voleybolçu mübarizə aparacaq: Çinarə Rəhimova, Fatimə Əliyeva, Dilarə Ağayeva, Ulyana Kovalyova, Nuray Vahablı, Mədinə Əlibəyova, Ayan Məmmədova, Çinarə Yusubova, Fatimə Mirzəyeva, Zeynəb Quluzadə, Xədicə Hadızadə, Leyla Əliyeva, Aydan Mirzəyeva, Nəzrin Məmmədli.

    Qeyd edək ki, noyabrın 20–23-ü aralığında təşkil olunacaq yarış AVRO-2026-ya seçmə xarakter daşıyır. Reqlamentə əsasən, çempion komanda qitə birinciliyinin final mərhələsinə birbaşa vəsiqə əldə edəcək.

    EEVZA Voleybol Şahin Çatma Azərbaycan millisi Telavi

