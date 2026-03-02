Azərbaycan millisi AVRO-2029-un seçmə mərhələsində Şimali Makedoniyanı qəbul edəcək
Komanda
- 02 mart, 2026
- 09:01
Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi AVRO-2029-un seçmə mərhələsində növbəti oyununa bu gün çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, Tahir Baxşıyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv Şimali Makedoniya yığmasını qəbul edəcək.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 20:00-da start götürəcək.
Daha əvvəl Şimali Makedoniya (49:87) və Lüksemburqa (90:95) uduzan Azərbaycan millisi İrlandiyanı (76:75) məğlub edib.
A qrupunda Şimali Makedoniya 6 xalla liderdir. Lüksemburq 5 xalla ikinci, Azərbaycan millisi 4 xalla üçüncüdür. Bütün oyunlarda uduzan İrlandiya 3 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.
