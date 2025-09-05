İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    05 sentyabr, 2025
    Azərbaycan millisi airbadminton üzrə Avropa çempionatının yarımfinalına yüksəlib.

    Bu barədə "Report"a federasiyanın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    B qrupunda yer alan millimiz ilk oyunda Xorvatiya yığması ilə qarşılaşıb.

    4 kateqoriya üzrə keçirilən qarşılaşmada rəqibindən üstün təsir bağışlayan badmintonçularımız 60:33 hesablı qələbə qazanıb.

    Komandamızın növbəti oyunu Niderland  kollektivinə qarşı baş tutub. Gərgin və maraqlı mübarizə şəraitində keçən oyunda əzmkarlıq nümayiş etdirən badmintonçularımız 60:50 hesablı qələbə qazanaraq Avropa çempionatında pley-offa yüksəlib. 

    Komanda 1/4 finalda Yunanıstan yığması ilə üz-üzə gəlib. Badmintonçularımız oyun ərzində hesabda dəfələrlə geri düşməsinə baxmayaraq, xarakter nümayiş etdirərək cütün müqəddəratını öz xeyrinə dəyişməyi bacarıb. Yekunda 60:59 hesablı qələbə qazanan millimiz yarımfinala yüksəlməklə Bolqarıstana rəqib olub. 

    Qeyd edək ki, Azərbaycan - Bolqarıstan oyunu sentyabrın 6-sı, saat 18:00-da başlayacaq. Airbadminton üzrə Avropa çempionatına sentyabrın 7-də yekun vurulacaq.

    Qarşılaşmalar Avropa Oyunları Parkında keçirilir.

    22:14
    Azərbaycan millisi airbadminton üzrə Avropa çempionatının yarımfinalına yüksəlib

