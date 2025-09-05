Azərbaycan millisi airbadminton üzrə Avropa çempionatının yarımfinalına yüksəlib
- 05 sentyabr, 2025
- 22:14
Azərbaycan millisi airbadminton üzrə Avropa çempionatının yarımfinalına yüksəlib.
Bu barədə "Report"a federasiyanın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
B qrupunda yer alan millimiz ilk oyunda Xorvatiya yığması ilə qarşılaşıb.
4 kateqoriya üzrə keçirilən qarşılaşmada rəqibindən üstün təsir bağışlayan badmintonçularımız 60:33 hesablı qələbə qazanıb.
Komandamızın növbəti oyunu Niderland kollektivinə qarşı baş tutub. Gərgin və maraqlı mübarizə şəraitində keçən oyunda əzmkarlıq nümayiş etdirən badmintonçularımız 60:50 hesablı qələbə qazanaraq Avropa çempionatında pley-offa yüksəlib.
Komanda 1/4 finalda Yunanıstan yığması ilə üz-üzə gəlib. Badmintonçularımız oyun ərzində hesabda dəfələrlə geri düşməsinə baxmayaraq, xarakter nümayiş etdirərək cütün müqəddəratını öz xeyrinə dəyişməyi bacarıb. Yekunda 60:59 hesablı qələbə qazanan millimiz yarımfinala yüksəlməklə Bolqarıstana rəqib olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan - Bolqarıstan oyunu sentyabrın 6-sı, saat 18:00-da başlayacaq. Airbadminton üzrə Avropa çempionatına sentyabrın 7-də yekun vurulacaq.
Qarşılaşmalar Avropa Oyunları Parkında keçirilir.