    Komanda
    • 16 oktyabr, 2025
    • 11:16
    Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: Avropa Kubokuna qələbə ilə start vermək istəyirik

    "Abşeron Lions" basketbol klubu FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsinin ilk oyununda qələbə qazanmağa çalışacaq.

    Bu barədə "Report"a komandanın baş məşqçisi Erhan Toker açıqlama verib.

    Türkiyəli mütəxəssis bu gün Estoniya təmsilçisi "Kalev"ə qarşı keçirəcəkləri matçla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Bu qarşılaşmaya yaxşı hazırlaşmışıq. Bunun üçün oyundan əvvəl dörd məşq etmişik. Deyə bilərəm ki, yaxşı durumdayıq. Heyətdə zədəli basketbolçu yoxdur".

    E.Toker istədikləri nəticəyə nail olmaq üçün əllərindən gələni edəcəklərini söyləyib:

    "Bu matçda qalib gəlməyə çalışacağıq. Əsas mərhələyə yaxşı start vermək niyyətindəyik".

    Qeyd edək ki, "Abşeron Lions" - "Kalev" görüşü bu gün, saat 19:00-da Bakı İdman Sarayında keçiriləcək.

    Erhan Toker Abşeron Lions klubu Avropa Kuboku "Kalev" klubu

