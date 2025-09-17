İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Komanda
    • 17 sentyabr, 2025
    • 14:28
    Azərbaycan klubu yeni basketbolçu ilə anlaşıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasında çıxış edəcək "Ordu" yeni basketbolçu ilə anlaşıb.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    Azərbaycan millisinin üzvü Elşad Şirzadovla müqavilə imzalanıb.

    Oyunçu 2025/2026 mövsümünün sonunadək komandada çıxış edəcək.

    basketbol Elşad Şirzadov transfer "Ordu" basketbol klubu

