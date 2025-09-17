Azərbaycan klubu yeni basketbolçu ilə anlaşıb
Komanda
- 17 sentyabr, 2025
- 14:28
Azərbaycan Basketbol Liqasında çıxış edəcək "Ordu" yeni basketbolçu ilə anlaşıb.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Azərbaycan millisinin üzvü Elşad Şirzadovla müqavilə imzalanıb.
Oyunçu 2025/2026 mövsümünün sonunadək komandada çıxış edəcək.
Son xəbərlər
14:58
Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin iclasında vəkilliyə qəbulla bağlı məsələyə baxılıbHadisə
14:55
Kreml: Aİ Rusiyaya qarşı düşmən mövqeni davam etdirməkdədirDigər ölkələr
14:50
Gələn həftə Bakıda 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu başlayırBiznes
14:43
İsrail Qəzza sakinlərinin təxliyəsi üçün əlavə dəhliz açıbDigər ölkələr
14:41
Bakıda BOK-un təsis olunması ilə bağlı "Olimpiya günü" tədbiri keçiriləcəkFərdi
14:35
"KazMunayQaz" BTC ilə neft ixracını bərpa edibEnergetika
14:31
Naxçıvanda 5 yaşlı uşaq eyvandan yıxılıbHadisə
14:28
Azərbaycan klubu yeni basketbolçu ilə anlaşıbKomanda
14:28