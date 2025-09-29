Azərbaycan klubu üç basketbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb
- 29 sentyabr, 2025
- 17:02
"Naxçıvan" basketbol klubu üç oyunçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb.
Bu barədə "Report"a Naxçıvan təmsilçisindən məlumat verilib.
Əlibəy Məmmədli, Rəsul Məmmədzadə və Yavər Abbasov daha 1 il komandanın şərəfini qoruyacaqlar.
