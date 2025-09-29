İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycan klubu üç basketbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Komanda
    • 29 sentyabr, 2025
    • 17:02
    "Naxçıvan" basketbol klubu üç oyunçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb.

    Bu barədə "Report"a Naxçıvan təmsilçisindən məlumat verilib.

    Əlibəy Məmmədli, Rəsul Məmmədzadə və Yavər Abbasov daha 1 il komandanın şərəfini qoruyacaqlar.

    Müqavilə basketbol "Naxçıvan" basketbol klubu

