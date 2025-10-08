İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan klubu türkiyəli basketbolçunu heyətinə qatıb

    Komanda
    • 08 oktyabr, 2025
    • 10:08
    Azərbaycan klubu türkiyəli basketbolçunu heyətinə qatıb

    Türkiyəli basketbolçu Ege Derin karyerasını Azərbaycanda davam etdirəcək.

    "Gəncə" klubundan "Report"a verilən məlumata görə, oyunçu ilə mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, Ege Derin son olar ölkəsində "İlklər Şəhəri Uşak" komandasının formasını geyinib.

    Gəncə basketbol klubu türkiyəli basketbolçu transfer Ege Derin

    Son xəbərlər

    11:00

    "PUA sahəsində təcrübə mübadiləsi" çərçivəsində görüş keçirilib

    Hərbi
    10:54
    Foto

    Dənizkənarı Milli Park "Green Flag Award" beynəlxalq mükafatına layiq görülüb

    Daxili siyasət
    10:51

    Naxçıvanın bəzi hissələrində su olmayacaq

    İnfrastruktur
    10:51

    Ermənistan Futbol Federasiyası 16 min dollar cərimələnib

    Komanda
    10:50

    ITMF rəhbəri: "Azərbaycanın coğrafi mövqeyi tekstil sənayesi üçün böyük üstünlükdür"

    Biznes
    10:48

    Nəqliyyat naziri: "Çexiya Zəngəzur dəhlizinin inkişafını yaxından izləyir" - MÜSAHİBƏ

    İnfrastruktur
    10:46
    Foto

    "Yelo Bank" komandası Mərdəkan çimərliyində təmizlik aksiyası həyata keçirib

    Maliyyə
    10:38

    Ali Məhkəmədə qeyri-əmlak hüquqlarının müdafiəsi haqqında qərar layihəsi ilkin müzakirəyə çıxarılıb

    Hadisə
    10:38

    Azərbaycanda dövlət büdcəsindən 9 ayda 218 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti