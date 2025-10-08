Azərbaycan klubu türkiyəli basketbolçunu heyətinə qatıb
Komanda
- 08 oktyabr, 2025
- 10:08
Türkiyəli basketbolçu Ege Derin karyerasını Azərbaycanda davam etdirəcək.
"Gəncə" klubundan "Report"a verilən məlumata görə, oyunçu ilə mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, Ege Derin son olar ölkəsində "İlklər Şəhəri Uşak" komandasının formasını geyinib.
