    Azərbaycan klubu legioner basketbolçusu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    • 24 oktyabr, 2025
    • 12:48
    Azərbaycan klubu legioner basketbolçusu ilə yollarını ayırıb

    NTD komandası basketbolçu Mikael Braun-Consla yollarını ayırıb.

    Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisindən məlumat verilib.

    Oyunçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    Qeyd edək ki, Mikael Braun-Cons ötən ay NTD-yə keçib.

