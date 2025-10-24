Azərbaycan klubu legioner basketbolçusu ilə yollarını ayırıb
Komanda
- 24 oktyabr, 2025
- 12:48
NTD komandası basketbolçu Mikael Braun-Consla yollarını ayırıb.
Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisindən məlumat verilib.
Oyunçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
Qeyd edək ki, Mikael Braun-Cons ötən ay NTD-yə keçib.
Son xəbərlər
13:36
TDT-nin sənaye, elm, texnologiya və innovasiya nazirlərinin 3-cü toplantısı Qazaxıstanda olacaqBiznes
13:30
Portuqaliyalı səyyah Qarabağ Universitetinin tələbələrinə heyran qalıbQarabağ
13:24
Almatıda Türk kreativ iqtisadiyyat forumu keçiriləcəkBiznes
13:23
İstanbul Arbitraj Mərkəzi azərbaycanlı arbitrajları öz işinə cəlb edəcəkXarici siyasət
13:20
Sandu Moldova, Rumıniya və ABŞ vətəndaşlığı olan biznesmeni Baş nazir vəzifəsinə irəli sürübDigər ölkələr
13:17
Azərbaycanın əsas rəqəmsal mükafatı "NETTY 2025" üçün müraciətlərin qəbulu davam edir!İKT
13:13
Orban: Macarıstan ABŞ-nin Rusiya neftinə qarşı sanksiyalarından zərər görmək istəmirDigər ölkələr
13:11
Təşkilatçı: Qarabağa indiyə kimi 600-dən çox səyahətçi səfər edibXarici siyasət
13:10