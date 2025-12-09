Azərbaycan klubu Çelenc Kubokunun 1/16 final mərhələsinin ilk oyununda uduzub

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Komanda
    09 dekabr, 2025
    • 19:25
    Kişi voleybolçulardan ibarət "Xilasedici" komandası Çelenc Kubokunun 1/16 final mərhələsində ilk oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında Belçika təmsilçisi "Lindemans"ı qəbul edən Azərbaycan klubu 0:3 (17:25, 22:25, 23:25) hesabı ilə uduzub.

    Tərəflər arasında cavab oyunu 2026-cı il yanvarın 7-də Belçikada baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, yarışa 1/32 final mərhələsindən başlayan "Xilasedici" bu raundda Rumıniyanın "Steaua" klubuna qalib gələrək 1/16 finala yüksəlib.

