Azərbaycan klubu basketbolçusu ilə vidalaşıb
12 yanvar, 2026
- 10:54
"Şəki" klubu basketbolçusu David Çekiçlə yolları ayırıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.
O, ümidləri doğrultmadığı üçün müqavilasinə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
Serbiyalı oyunçu cari mövsümün əvvəlində "Şəkiyə" keçmişdi.
