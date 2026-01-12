İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Azərbaycan klubu basketbolçusu ilə vidalaşıb

    Komanda
    • 12 yanvar, 2026
    • 10:54
    Azərbaycan klubu basketbolçusu ilə vidalaşıb

    "Şəki" klubu basketbolçusu David Çekiçlə yolları ayırıb.

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.

    O, ümidləri doğrultmadığı üçün müqavilasinə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    Serbiyalı oyunçu cari mövsümün əvvəlində "Şəkiyə" keçmişdi.

    Şəki klubu David Çekiç yollarını ayırdı

