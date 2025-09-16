Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmiləri EHF-nin konqresində iştirak edəcəklər

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının (AHF) rəsmiləri Avstriyanın Burgenland bölgəsində yerləşən Andau qəsəbəsində Avropa Həndbol Federasiyasının (EHF) 17-ci konqresində iştirak edəcəklər. 

    "Report" Azərbaycan Həndbol Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, tədbirdə təşkilati məsələlər, federasiyanın 2023–2024-cü illərə dair maliyyə hesabatları, növbəti illər üçün büdcə və planlar müzakirə olunacaq.

    Eyni zamanda, EHF-nin prezidenti, vitse-prezidentləri, komissiya sədrləri və üzvləri 2025–2029-cu illər üçün yenidən seçiləcəklər.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 19-20-də Azərbaycanı konqresdə AHF-nin prezidenti, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədov və vitse-prezident Orxan Abbasov təmsil edəcəklər.

