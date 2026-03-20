Azərbaycan basketbol millisi Türkiyədə bürünc medal qazanıb
Komanda
- 20 mart, 2026
- 12:11
Azərbaycanın 14 yaşadək futbolçulardan ibarət basketbol millisi Türkiyədə keçirilən "EVOQ Challenge Cup" turnirində uğurlu çıxış edib.
"Report" xəbər verir ki, yığma Yalova şəhərində təşkil olunan yarışda güclü rəqiblərlə mübarizə apararaq yekunda üçüncü pilləyə sahib çıxıb.
Turnirin qalibi "Fənərbağça" olub. İkinci yeri isə "İstanbul Büyükşehir Belediyesi" komandası tutub.
Beləliklə, Azərbaycan millisi turniri bürünc medalla başa vuraraq mükafatçılar sırasında yer alıb.
