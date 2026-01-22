Azərbaycan Basketbol Liqasının XIV turunda "Sumqayıt" "Ordu"ya qalib gəlib
Komanda
- 22 yanvar, 2026
- 22:14
Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir matç keçirilib.
Səfərdə "Ordu" kollektivi ilə qarşılaşan "Sumqayıt" 100:96 hesablı qələbə qazanıb. Qarşılaşma "Sərhədçi" İdman Mərkəzində baş tutub.
Qeyd edək ki, tura yanvarın 25-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
22:24
Zelenski: BƏƏ-dəki danışıqlarda ərazi məsələsi müzakirə ediləcəkDigər ölkələr
22:23
Mask: Süni intellekt 2031-ci ilə qədər bəşəriyyətdən daha ağıllı ola bilərİKT
22:14
Azərbaycan Basketbol Liqasının XIV turunda "Sumqayıt" "Ordu"ya qalib gəlibKomanda
22:12
Foto
İspaniyanın Deputatlar Konqresinin sədri Azərbaycana səfərə gəlibXarici siyasət
22:03
BMT Qəzza üzrə Sülh Şurasını yüksək qiymətləndiribDigər ölkələr
22:01
Zelenski: Putinlə bərabər səviyyədə dialoq aparan Tramp müharibəni dayandıra bilərDigər ölkələr
21:54
Türkiyə SQ-nin Baş Qərargah rəisi amerikalı həmkarı ilə regional məsələləri müzakirə edibRegion
21:46
Gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyibMaliyyə
21:28