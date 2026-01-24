İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Komanda
    • 24 yanvar, 2026
    • 16:01
    Azərbaycan Basketbol Liqasının XIV turunda daha bir görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Gəncə" evdə "Sabah"la üz-üzə gəlib.

    Gəncə İdman Sarayında baş tutan A qrupunun qarşılaşmasında Bakı təmsilçisi qələbə qazanıb - 101:77.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl keçirilən görüşlərində "Sumqayıt" "Ordu"nu (100:96), "Quba" "Lənkəran"ı (86:68), "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (65:57) məğlub edib. XIV tura yanvarın 25-də yekun vurulacaq.

