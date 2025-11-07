İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Komanda
    • 07 noyabr, 2025
    • 09:09
    Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha iki qarşılaşma baş tutacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda bu gün daha iki oyun baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, əvvəlcə "Quba" "Sərhədçi" ilə üz-üzə gələcək.

    B qrupunun qarşılaşması Quba Olimpiya İdman Kompleksində, saat 15:00-da start götürəcək. "Quba" 7 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb. 6 xala malik "Sərhədçi" isə beşinci yerdədir.

    B qrupunun digər görüşü "Naxçıvan" və "Ordu" arasında keçiriləcək. Bu matç Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək. "Ordu" 10 xalla qrup lideridir. 9 xala malik "Naxçıvan" isə ikincidir.

    Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan matçında "Sumqayıt" "Lənkəran"ı 98:94 hesabı ilə məğlub edib.

