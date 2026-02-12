Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII turun daha bir oyunu baş tutacaq

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında "Naxçıvan" "Sumqayıt"ın qonağı olacaq.

    Qarşılaşma Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində, saat 19:00-da start götürəcək.

    "Naxçıvan" B qrupunda 28 xalla ikinci, "gənclik şəhəri" təmsilçisi 22 xalla beşinci pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, tura fevralın 14-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Sərhədçi" səfərdə "Lənkəran"ı məğlub edib - 83:69.

