Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha üç oyunu keçirilib
Komanda
- 16 noyabr, 2025
- 20:00
Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha üç oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, A qrupunda "Abşeron Lions" "Gəncə"ni (98:80), "Sabah" NTD-ni (97:74), B qrupunda isə "Ordu" "Quba"nı (100:85) məğlub edib.
Qeyd edək ki, turun "Şəki" - "Neftçi" qarşılaşması qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. Daha əvvəl "Lənkəran" "Sərhədçi"ni (83:78), "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı (116:99) məğlub edib.
