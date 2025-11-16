İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha üç oyunu keçirilib

    Komanda
    • 16 noyabr, 2025
    • 20:00
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha üç oyunu keçirilib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha üç oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, A qrupunda "Abşeron Lions" "Gəncə"ni (98:80), "Sabah" NTD-ni (97:74), B qrupunda isə "Ordu" "Quba"nı (100:85) məğlub edib.

    Qeyd edək ki, turun "Şəki" - "Neftçi" qarşılaşması qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. Daha əvvəl "Lənkəran" "Sərhədçi"ni (83:78), "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı (116:99) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası VII tur NTD klubu

    Son xəbərlər

    21:16

    Konqoda mis mədəni çöküb, onlarla insan ölüb

    Digər ölkələr
    21:05
    Foto

    DÇ-2026: Azərbaycan millisi Fransa ilə oyunda hesabı açıb - YENİLƏNİB

    Futbol
    20:48

    Çin vətəndaşlarına Yaponiyaya səyahətdən çəkinməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    20:47
    Video

    Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Özbəkistan səfərindən paylaşım edib

    Xarici siyasət
    20:44

    Fransa PUA istehsalı sahəsində Ukrayna ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    20:27

    Yunanıstan və Ukrayna qaz tədarükü barədə memorandum imzalayıb

    Digər ölkələr
    20:11

    DÇ-2026: Portuqaliya Ermənistanı darmadağın edib

    Futbol
    20:01
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    20:00

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha üç oyunu keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti