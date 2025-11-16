İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha üç oyunu keçiriləcək

    Komanda
    • 16 noyabr, 2025
    • 10:20
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha üç oyunu keçiriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, A qrupunun "Gəncə" - "Abşeron Lions", B qrupunun "Ordu" - "Quba" matçları saat 14:00-da start götürəcək.

    A qrupunun NTD - "Sabah" görüşü saat 18:00-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, turun "Şəki" - "Neftçi" qarşılaşması qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. Daha əvvəl "Lənkəran" "Sərhədçi"ni (83:78), "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı (116:99) məğlub edib.

