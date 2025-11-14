Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha bir qarşılaşması keçiriləcək
Komanda
- 14 noyabr, 2025
- 09:18
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün VII turun daha bir qarşılaşması keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, B qrupunda "Sumqayıt" "Naxçıvan"la üz-üzə gələcək.
Görüş Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində saat 19:00-da start götürəcək. "Naxçıvan" qrupda 10 xalla ikinci pillədə yer alıb. 8 xala malik "Sumqayıt" isə sonuncu - altıncıdır.
Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan görüşündə "Lənkəran" "Sərhədçi"ni 83:78 hesabı ilə məğlub edib. VII tura noyabrın 16-da yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
09:35
Foto
Rəşad Nəbiyev Beyləqanda vətəndaşları qəbul edibİnfrastruktur
09:34
Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 7 %-ə yaxın artırıbBiznes
09:32
Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları keçibEnergetika
09:32
Yol polisi: Qəzaların böyük hissəsi piyadaların yolu müəyyən olunmamış yerlərdən keçməsi nəticəsində baş verirHadisə
09:29
VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları 2 növdə mübarizə aparacaqlarFərdi
09:20
Biləcəri və Mərəzə qəsəbələrinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
09:20
ADY qatarlarda başqaları üçün yer saxlayan sərnişinlərə müraciət edibİnfrastruktur
09:18
Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha bir qarşılaşması keçiriləcəkKomanda
09:12