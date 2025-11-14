İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    • 14 noyabr, 2025
    • 20:52
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha bir oyunu keçirilib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, B qrupunda "Sumqayıt" "Naxçıvan"la üz-üzə gəlib.

    Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan qarşılaşma qonaqların 116:99 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan görüşündə "Lənkəran" "Sərhədçi"ni 83:78 hesabı ilə məğlub edib. VII tura noyabrın 16-da yekun vurulacaq.

