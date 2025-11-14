Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha bir oyunu keçirilib
- 14 noyabr, 2025
- 20:52
Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, B qrupunda "Sumqayıt" "Naxçıvan"la üz-üzə gəlib.
Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan qarşılaşma qonaqların 116:99 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan görüşündə "Lənkəran" "Sərhədçi"ni 83:78 hesabı ilə məğlub edib. VII tura noyabrın 16-da yekun vurulacaq.
