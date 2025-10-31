Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun növbəti oyunları keçirilib
Komanda
- 31 oktyabr, 2025
- 21:02
Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun növbəti oyunları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, A qrupunda yer alan "Gəncə" "Şəki"ni qəbul edib.
Qarşılaşma qonaqların 84:70 hesablı qələbəsi ilə bitib.
B qrupunda mübarizə aparan "Sərhədçi" isə "Sumqayıt"la üz-üzə gəlib. Matçda "gənclik şəhəri" təmsilçisi 84:80 hesabı ilə qalib gəlib.
Qeyd edək ki, ötən gün "Ordu" səfərdə "Lənkəran"ı məğlub edib - 91:76. Tura noyabrın 2-də yekun vurulacaq.
