    Komanda
    • 31 oktyabr, 2025
    • 21:02
    Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun növbəti oyunları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, A qrupunda yer alan "Gəncə" "Şəki"ni qəbul edib.

    Qarşılaşma qonaqların 84:70 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    B qrupunda mübarizə aparan "Sərhədçi" isə "Sumqayıt"la üz-üzə gəlib. Matçda "gənclik şəhəri" təmsilçisi 84:80 hesabı ilə qalib gəlib.

    Qeyd edək ki, ötən gün "Ordu" səfərdə "Lənkəran"ı məğlub edib - 91:76. Tura noyabrın 2-də yekun vurulacaq.

    basketbol V tur Azərbaycan Basketbol Liqası

