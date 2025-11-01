İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    • 01 noyabr, 2025
    • 15:52
    Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, B qrupunun oyununda "Naxçıvan" "Quba" ilə üz-üzə gəlib.

    Bakı İdman Sarayında təşkil olunan qarşılaşma birincilərin 86:78 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Ordu" "Lənkəran"ı (91:76), "Sumqayıt" "Sərhədçi"ni (84:80), "Şəki" isə "Gəncə"ni (84:70) üstələyib.

