Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun daha bir oyunu keçirilib
Komanda
- 01 noyabr, 2025
- 15:52
Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, B qrupunun oyununda "Naxçıvan" "Quba" ilə üz-üzə gəlib.
Bakı İdman Sarayında təşkil olunan qarşılaşma birincilərin 86:78 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Ordu" "Lənkəran"ı (91:76), "Sumqayıt" "Sərhədçi"ni (84:80), "Şəki" isə "Gəncə"ni (84:70) üstələyib.
