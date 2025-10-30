İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Komanda
    • 30 oktyabr, 2025
    • 09:01
    Azərbaycan Basketbol Liqasında V tur bu gün başlayır

    Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura bu gün start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma keçiriləcək.

    B qrupunda yer alan "Lənkəran" "Ordu"nu qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.

    Meydan sahibləri 6 xalla üçüncü, qonaqlar 8 xalla birinci pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, tura noyabrın 2-də yekun vurulacaq.

