Azərbaycan Basketbol Liqasında V tur bu gün başlayır
Komanda
- 30 oktyabr, 2025
- 09:01
Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura bu gün start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma keçiriləcək.
B qrupunda yer alan "Lənkəran" "Ordu"nu qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.
Meydan sahibləri 6 xalla üçüncü, qonaqlar 8 xalla birinci pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 2-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
10:13
Zəngilanın Məmmədbəyli kəndində bütün fərdi yaşayış evlərində günəş panelləri quraşdırılıbDaxili siyasət
10:10
AQTA sədri Zərdabda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
10:05
Foto
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində 3 gümüş medal qazanıbFərdi
10:05
Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin Şəmkir Regional Xəstəxanasına yeni baş həkim təyin olunubSağlamlıq
10:01
Azərbaycan Kuboku: "Zaqatala" ilə oyun "Sumqayıt" üçün əlamətdar olubFutbol
10:00
Vəfa Yaqublu: Məktəb direktorlarının seçiminin yeni qaydalarla aparılması məntiqlidirElm və təhsil
10:00
"Kəpəz" Azərbaycan Kubokunda 200-cü qolunu vurubFutbol
10:00
Foto
"Azərbaycan Fintex Assosiasiyası"nın İdarə Heyətinə Edqar Abdullayev rəhbərlik edəcəkMaliyyə
09:56