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    Azərbaycan Basketbol Liqasında iştirakçı klubların siyahısında dəyişiklik edilib

    Komanda
    • 21 sentyabr, 2026
    • 11:11
    Azərbaycan Basketbol Liqasında iştirakçı klubların siyahısında dəyişiklik edilib

    2026/2027 mövsümündə Azərbaycan Basketbol Liqasında (ABL) iştirakçı klubların siyahısında dəyişiklik edilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib.

    ABL və ölkə kubokunun keçirilməsi haqqında əsasnamənin 3.3 və 5.12-ci maddələrinə əsasən, klubların qeydiyyat tələblərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı aparılan qiymətləndirmənin nəticəsində ABL İdarə Heyəti tərəfindən müvafiq qərar qəbul edilib.

    Qərara əsasən, 2026/2027 mövsümündə "Sumqayıt" ABL-də, "Şəki" isə ABL 2-də iştirak edəcək.

    Beləliklə, 2026/2027 mövsümündə ABL-də "Sabah", "LANDAU Lions", "Gəncə", "Neftçi", "Ordu", "Naxçıvan", NTD Və "Sumqayıt" komandaları mübarizə aparacaq.

    Azərbaycan Basketbol Federasiyası Azərbaycan Basketbol Liqası Sabah BK Neftçi BK

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