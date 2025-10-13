İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Azərbaycan Basketbol Liqasında III turun bir oyunu təxirə salınıb

    Komanda
    • 13 oktyabr, 2025
    • 11:13
    Azərbaycan Basketbol Liqasında III turun bir oyunu təxirə salınıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasının III turunda keçirilməli olan "Neftçi" - "Gəncə" oyunu təxirə salınıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib.

    Buna paytaxt təmsilçisinin Avropa Kubokunda mübarizə aparması əsas göstərilib.

    III turun görüşləri oktyabrın 17-19-u aralığında baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, "Neftçi" Avropa Kubokunun əsas mərhələsinin I turunda Estoniyanın "Kalev" klubu ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma oktyabrın 21-də Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Azərbaycan Basketbol Federasiyası ABL Neftçi Basketbol klubu təxirəsalma

