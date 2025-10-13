Azərbaycan Basketbol Liqasında III turun bir oyunu təxirə salınıb
Komanda
- 13 oktyabr, 2025
- 11:13
Azərbaycan Basketbol Liqasının III turunda keçirilməli olan "Neftçi" - "Gəncə" oyunu təxirə salınıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib.
Buna paytaxt təmsilçisinin Avropa Kubokunda mübarizə aparması əsas göstərilib.
III turun görüşləri oktyabrın 17-19-u aralığında baş tutacaq.
Qeyd edək ki, "Neftçi" Avropa Kubokunun əsas mərhələsinin I turunda Estoniyanın "Kalev" klubu ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma oktyabrın 21-də Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.
Son xəbərlər
11:46
Fransada sol partiya yeni hökumətə qarşı etimadsızlıq səsverməsi irəli sürübDigər ölkələr
11:39
Ukrayna - Azərbaycan oyununun hakimi daha əvvəl "Qarabağ"ın avrokubok matçını idarə edibFutbol
11:37
Azərbaycanda xəzinə vəsaitlərinin idarə olunmasından daxilolmalar 4 dəfədən çox artıbMaliyyə
11:31
Azərbaycanda dövlət istiqrazları üzrə orta ödəmə müddəti 1,5 ilə endirilibMaliyyə
11:31
Rektor: Qarabağ Azərbaycan mənəviyyatının mərkəzlərindən biridirDaxili siyasət
11:30
Foto
Video
FHN Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında təlim keçiribHadisə
11:29
"Kapital Bank" 3-cü dəfə "Mükəmməl iş yeri" sertifikatına layiq görüldüMaliyyə
11:23
Naftalan neftinin çıxarılması, emalı, saxlanılması qaydaları təsdiqlənibEnergetika
11:20
Foto