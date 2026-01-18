İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Komanda
    • 18 yanvar, 2026
    • 16:48
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Sabah Şəki üzərində qələbə qazanıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIII turunda "Sabah" "Şəki" üzərində qələbə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında baş tutan A qrupunun matçı Rimas Kurtinaytisin rəhbrəlik etdiyi komandanın 112:65 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.

    Turun son matçı bu gün saat 18:00-da NTD və "Abşeron Lions" arasında keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Naxçıvan" "Lənkəran"ı (106:75), "Ordu" "Sərhədçi"ni (98:82), "Neftçi" "Gəncə"ni (77:75), "Sumqayıt" "Quba"nı (94:90) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası

