Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Şəki" üzərində qələbə qazanıb
Komanda
- 18 yanvar, 2026
- 16:48
Azərbaycan Basketbol Liqasında XIII turunda "Sabah" "Şəki" üzərində qələbə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında baş tutan A qrupunun matçı Rimas Kurtinaytisin rəhbrəlik etdiyi komandanın 112:65 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.
Turun son matçı bu gün saat 18:00-da NTD və "Abşeron Lions" arasında keçiriləcək.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Naxçıvan" "Lənkəran"ı (106:75), "Ordu" "Sərhədçi"ni (98:82), "Neftçi" "Gəncə"ni (77:75), "Sumqayıt" "Quba"nı (94:90) məğlub edib.
Son xəbərlər
17:33
"Qarabağ"ın rəqibi baş məşqçisi ilə əməkdaşlığa xitam veribFutbol
17:29
Bild: ABŞ-nin yeni tarifləri Almaniyaya ildə 15 milyard avro ziyan vura bilərDigər ölkələr
17:25
NATO-nun səkkiz ölkəsi: ABŞ-nin tarif təhdidləri transatlantik münasibətləri sarsıdırDigər ölkələr
17:15
Yağıntılı hava şəraiti davam edir, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağır - FAKTİKİ HAVA, YENİLƏNİBEkologiya
17:15
Meloni ABŞ-nin Qrenlandiyaya görə tarif tətbiq etməsini səhv adlandırıbDigər ölkələr
17:07
Orban Trampın Qəzza üzrə Sülh Şurasına daxil olmaq təklifini qəbul edibDigər ölkələr
17:04
Kaxaber Sxadadze: "Çox qol vurduğumuza görə şadıq"Futbol
16:53
KİV: Bundesverin hərbçilərinə qəfil Qrenlandiyanı tərk etmək əmri verilibDigər ölkələr
16:48