İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" NTD-ni məğlub edib

    Komanda
    • 11 oktyabr, 2025
    • 21:04
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Sabah NTD-ni məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında II turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, son çempion "Sabah" NTD ilə üz-üzə gəlib.

    Milli Gimnastika Arenasında baş tutan görüş "bayquşlar"ın 133:65 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Neftçi" "Şəki"yə (92:68), "Ordu" "Quba"ya (96:68), "Abşeron Lions" isə "Gəncə"yə (96:94) qalib gəlib. Tura oktyabrın 12-də yekun vurulacaq.

    basketbol "Sabah" klubu

    Son xəbərlər

    21:23

    Atəşkəsdən sonra yarım milyondan çox insan Qəzzaya qayıdıb

    Digər ölkələr
    21:20

    Tovuzda üç uşaq qidadan zəhərlənib - YENİLƏNİR

    Sağlamlıq
    21:14

    Brüssel küçələrində hərbi patrullar yerləşdirilə bilər

    Digər ölkələr
    21:11

    Culfa rayonunun bəzi kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Energetika
    21:10

    KİV: İsrail kəşfiyyatı Qəzzada Sinvarın hücum planları olan qeydləri tapıb

    Digər ölkələr
    21:04

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" NTD-ni məğlub edib

    Komanda
    20:50

    Almaniyada meydanda baş verən atışmada bir neçə nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    20:47

    ATƏT nümayəndəsi Gürcüstanda 4 oktyabr hadisələrini pisləyib

    Region
    20:33

    Ukrayna Rusiya və KXDR-dən olan şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti