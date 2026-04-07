Azərbaycan Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib
Komanda
- 07 aprel, 2026
- 20:46
Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-off mərhələsinə yüksələn sonuncu komanda müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, pley-in mərhələsinin ikinci görüşləri çərçivəsində "Sumqayıt" NTD-ni qəbul edib.
Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan görüş NTD-nin 95:88 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Tərəflər arasında ilk görüşdə də NTD rəqibini üstələmişdi - 121:107. Bu nəticədən sonra komanda növbəti mərhələdə mübarizə aparmaq hüququ əldə edib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl "Naxçıvan", "Şəki" və "Gəncə" kollektivləri də Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-off mərhələsinə yüksəliblər.
Beləlikə, pley-off raundunda "Sabah" - "Naxçıvan", "Abşeron Lions" - "Şəki", "Neftçi" - NTD və "Ordu" - "Gəncə" matçları keçiriləcək.
