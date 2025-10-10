Azərbaycan Basketbol Liqası: "Ordu" "Quba"ya qalib gəlib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Komanda
    • 10 oktyabr, 2025
    • 17:43
    Azərbaycan Basketbol Liqasının II turunda "Quba" "Ordu" ilə qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Quba Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən qarşılaşma qonaqların 96:68 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Günün digər matçında "Abşeron Lions" "Gəncə" kollektivi ilə qarşılaşacaq. Bu matç saat 19:00-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Neftçi" "Şəki"ni 92:68 hesabı ilə üstələyib. Tura oktyabrın 12-də yekun vurulacaq.

