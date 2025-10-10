Azərbaycan Basketbol Liqası: "Ordu" "Quba"ya qalib gəlib
Komanda
- 10 oktyabr, 2025
- 17:43
Azərbaycan Basketbol Liqasının II turunda "Quba" "Ordu" ilə qarşılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, Quba Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən qarşılaşma qonaqların 96:68 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Günün digər matçında "Abşeron Lions" "Gəncə" kollektivi ilə qarşılaşacaq. Bu matç saat 19:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Neftçi" "Şəki"ni 92:68 hesabı ilə üstələyib. Tura oktyabrın 12-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
17:58
Foto
Beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşa həbsxanasında olub - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:55
Günay Əfəndiyeva: Hazırda Azərbaycanla Türkmənistan arasında əlaqələr çox yüksək səviyyədədirXarici siyasət
17:54
İlqar Musayev: "Kibertəhlükəsizlik artıq iqtisadi sabitliyin və dayanıqlı inkişafın dayaqlarından birinə çevrilib"İKT
17:48
Eldar Quliyev: Türk dövlətləri İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycana mənəvi dayaq olduXarici siyasət
17:44
Kino Agentliyinin Baş direktoru: Azərbaycanda animasiya sahəsində vəziyyət qaneedici deyilİncəsənət
17:43
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Ordu" "Quba"ya qalib gəlibKomanda
17:42
Foto
Azərbaycanda dövlət su kadastrı və elektron su xəritəsi təqdim edilibİnfrastruktur
17:35
Estoniyalı ekspert: "Kibertəhdidlər üçün adekvat hüquqi cavab tədbirləri lazımdır"İKT
17:31