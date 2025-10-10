Azərbaycan Basketbol Liqasında "Abşeron Lions" "Gəncə"ni məğlub edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    • 10 oktyabr, 2025
    • 21:38
    Azərbaycan Basketbol Liqasında Abşeron Lions Gəncəni məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasının II turunda "Abşeron Lions" "Gəncə" ilə qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında keçirilən qarşılaşma birincilərin 96:94 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Neftçi" "Şəki"yə (92:68), "Ordu" isə "Quba"ya (96:68) qalib gəlib. Tura oktyabrın 12-də yekun vurulacaq.

