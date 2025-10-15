Avropa Kuboku: "Neftçi" basketbol komandası ilk oyununda məğlub olub
Komanda
- 15 oktyabr, 2025
- 23:07
"Neftçi" basketbol komandası Avropa Kubokunun əsas mərhələsində mübarizəyə start verib.
"Report"un məlumatına görə, "ağ-qaralar" ilk oyununda səfərdə Polşada "Trefl" komandası ilə qarşılaşıb.
Görüş rəqibin 92:63 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, I qrupunun digər matçında Azərbaycanın digər təmsilçisi "Abşeron Lions" oktyabrın 16-da Estoniyanın "Kalev" komandasını qəbul edəcək.
