    Azərbaycan təmsilçisi Avropa Kubokunun əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Komanda
    • 01 oktyabr, 2025
    • 23:31
    Azərbaycan təmsilçisi Avropa Kubokunun əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Azərbaycanın "Abşeron Lions" basketbol komandası Avropa Kubokunun əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Erhan Tokerin baş məşqçisi olduğu kollektiv turnirin I təsnifat mərhələsinin cavab oyununda səfərdə Kipr təmsilçisi "Anortosis"lə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə bitib - 77:60.

    Azərbaycan komandası ilk matçda rəqibini 89:73 hesabı ilə üstələmişdi.

    Qeyd edək ki, "Abşeron Lions" məhz daha yaxşı göstəricilərə əsasən mübarizəni Avropa Kubokunun əsas mərhələsində davam etdirmək hüququ qazanıb.

