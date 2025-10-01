Azərbaycan təmsilçisi Avropa Kubokunun əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb
Komanda
- 01 oktyabr, 2025
- 23:31
Azərbaycanın "Abşeron Lions" basketbol komandası Avropa Kubokunun əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Erhan Tokerin baş məşqçisi olduğu kollektiv turnirin I təsnifat mərhələsinin cavab oyununda səfərdə Kipr təmsilçisi "Anortosis"lə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə bitib - 77:60.
Azərbaycan komandası ilk matçda rəqibini 89:73 hesabı ilə üstələmişdi.
Qeyd edək ki, "Abşeron Lions" məhz daha yaxşı göstəricilərə əsasən mübarizəni Avropa Kubokunun əsas mərhələsində davam etdirmək hüququ qazanıb.
