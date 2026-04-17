"Astana" basketbol komandasının baş məşqçisi Ramunas Tsvirka vəfat edib
Komanda
- 17 aprel, 2026
- 12:31
Kişilərdən ibarət "Astana" basketbol komandasının baş məşqçisi Ramunas Tsvirka vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Litvalı mütəxəssis 59 yaşında həyatını itirib.
Onun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.
Xatırladaq ki, "Astana" aprelin əvvəlində Bakıda "Sabah" komandası ilə iki yoldaşlıq oyunu keçirib. Azərbaycan təmsilçisi bir oyunda qalib gəlib (94:83), digərində isə məğlub olub - 102:110.
