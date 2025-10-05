"Araz-Naxçıvan" komandası Naxçıvanda azarkeşlərlə görüşəcək
- 05 oktyabr, 2025
- 14:53
Milli komandaların oyunları ilə əlaqədar Misli Premyer Liqasında yaranmış fasilədən istifadə edən "Araz-Naxçıvan" Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər edəcək.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Oktyabrın 6-da yola düşəcək əsas komandanın futbolçuları və məşqçi heyəti ertəsi gün Naxçıvanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edəcəklər. Saat 11:00-da isə Naxçıvan Muxtar Respublika stadionunda azarkeşlərlə görüş olacaq, onlara toplar və formalar hədiyyə olunacaq, eyni zamanda akademiyanın futbolçuları ilə əyləncə xarakterli oyun keçiriləcək.
Tədbirin sonunda imza günü təşkil olunacaq.
