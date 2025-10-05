İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Komanda
    • 05 oktyabr, 2025
    • 14:53
    Araz-Naxçıvan komandası Naxçıvanda azarkeşlərlə görüşəcək

    Milli komandaların oyunları ilə əlaqədar Misli Premyer Liqasında yaranmış fasilədən istifadə edən "Araz-Naxçıvan" Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər edəcək.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    Oktyabrın 6-da yola düşəcək əsas komandanın futbolçuları və məşqçi heyəti ertəsi gün Naxçıvanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edəcəklər. Saat 11:00-da isə Naxçıvan Muxtar Respublika stadionunda azarkeşlərlə görüş olacaq, onlara toplar və formalar hədiyyə olunacaq, eyni zamanda akademiyanın futbolçuları ilə əyləncə xarakterli oyun keçiriləcək.

    Tədbirin sonunda imza günü təşkil olunacaq.

    "Araz-Naxçıvan" komanda Azarkeş

