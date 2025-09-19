Amerikalı məşhur basketbolçu karyerasını başa vurmağa hazırlaşır
Komanda
- 19 sentyabr, 2025
- 14:35
"Los Anceles Leykers" komandasının üzvü, üçqat Olimpiya çempionu Lebron Ceyms tezliklə peşəkar basketboldan getməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, amerikalı idmançı bu barədə "Compleks"ə müsahibəsində bildirib.
"Bundan sonra 10 il oynamağa hazırlaşmıram. Amma karyeramın sonu yaxınlaşır. Bu, baş verəcək. Amma hələ ki, deyil", - Ceyms söyləyib.
Qeyd edək ki, 40 yaşlı Ceyms dördqat NBA çempionudur.
