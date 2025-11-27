İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Amerikalı 20 yaşlı basketbolçu aldığı zədədən sonra vəfat edib

    • 27 noyabr, 2025
    • 14:40
    ABŞ-nin Oklahoma ştatındakı Konnors kollecinin basketbolçusu Ethan Dits oyun zamanı başından aldığı zədədən sonra dünyasını dəyişib.

    "Report" "ESPN" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, o, kəllə-beyin travması aldıqdan bir neçə dəqiqə sonra vəfat edib.

    Onun ölümündən sonra komandasının növbəti turdakı matçları təxirə salınıb.

    Qeyd edək ki, Ethan Dits cari mövsümdə oynadığı 8 oyunda ortalama 11 xal göstərici ilə çıxış edib.

