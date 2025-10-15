ABŞ-nin basketbol millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib
Komanda
- 15 oktyabr, 2025
- 15:16
Kişi basketbolçulardan ibarət ABŞ millisinin yeni baş məşqçisi bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, yığma Erik Spoelstraya tapşırılıb.
Onun müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilədək nəzərdə tutulub.
2008-ci ildən "Mayami" komandasının baş məşqçisi olan 54 yaşlı mütəxəssis millidə Stiv Kerri əvəzləyib.
Qeyd edək ki, Erik Spoelstra daha əvvəl yığmada köməkçi məşqçi kimi çalışıb.
