    Komanda
    • 15 oktyabr, 2025
    • 15:16
    ABŞ-nin basketbol millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Kişi basketbolçulardan ibarət ABŞ millisinin yeni baş məşqçisi bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, yığma Erik Spoelstraya tapşırılıb.

    Onun müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilədək nəzərdə tutulub.

    2008-ci ildən "Mayami" komandasının baş məşqçisi olan 54 yaşlı mütəxəssis millidə Stiv Kerri əvəzləyib.

    Qeyd edək ki, Erik Spoelstra daha əvvəl yığmada köməkçi məşqçi kimi çalışıb.

