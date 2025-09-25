İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    ABF prezidenti: "Olimpiadada uğur qazanmaq üçün əcnəbi basketbolçuların xidmətindən yararlanmaq lazımdır"

    Komanda
    • 25 sentyabr, 2025
    • 16:05
    ABF prezidenti: Olimpiadada uğur qazanmaq üçün əcnəbi basketbolçuların xidmətindən yararlanmaq lazımdır

    Olimpiadada uğurlu çıxış etmək üçün əcnəbi basketbolçuların xidmətindən yararlanmaq lazımdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABF-nin prezidenti Emin Əmrullayev Azərbaycan Basketbol Liqasının yeni mövsümünün açılışına həsr edilmiş tədbirdə deyib.

    O, yığmaya əcnəbi oyunçular cəlb edildiyi üçün bəzən tənqidlərə məruz qaldıqlarını söyləyib:

    "İstəyirik ki, Azərbaycan basketboluna fayda verə biləcək oyunçuların xidmətindən yararlanaq. Olimpiada kimi mötəbər yarışda iştirak etmək, müəyyən uğur qazanmaq istəyiriksə, bəzən xarici oyunçuların xidmətindən yararlanmalıyıq. İnanırıq ki, zamanla öz basketbolçularımız lazımi formaya çatacaqlar və biz onlarla uğurlar qazanacağıq".

    Azərbaycan Basketbol Federasiyası Emin Əmrullayev Azərbaycan Basketbol Liqası Olimpiada

    Son xəbərlər

    17:16

    "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyunu üçün biletlərin əksəriyyəti satılıb

    Futbol
    17:16
    Foto

    Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı Azərbaycanı təltif edib

    İnfrastruktur
    17:10

    AZAL yeni səyahət mövsümündə 50-yə yaxın istiqamətdə reyslər həyata keçirəcək

    Turizm
    17:07
    Foto

    Hacıqabulda vəhşi heyvan və quşların saxlanıldığı məşhur restoranlarda monitorinq keçirilib

    Sağlamlıq
    16:57

    Hökumət üzvlərinin oktyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

    Daxili siyasət
    16:53

    Azərbaycan Əlillər Futbolu Federasiyasının prezidenti seçilib

    Futbol
    16:46

    Rusiya ilin əvvəlindən Ukraynanın 205 yaşayış məntəqəsini ələ keçirib

    Digər ölkələr
    16:40

    Azərbaycan-Albaniya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    16:40

    Nüsrət İbrahimov: "Şəffaflıq investor və vətəndaşlar üçün əsas təminat olacaq"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti