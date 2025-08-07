Haqqımızda

​​​​​​​Zəngilanın iki kəndində içməli su və kanalizasiya sistemi qurulacaq

​​​​​​​Zəngilanın iki kəndində içməli su və kanalizasiya sistemi qurulacaq Zəngilan rayonun Ağalı vә Mәmmәdbәyli kәndlәrinin su tәchizatı vә tullantı su şәbәkә vә qurğularının tikintisinə başlanılır.
İnfrastruktur
7 avqust 2025 15:47
​​​​​​​Zəngilanın iki kəndində içməli su və kanalizasiya sistemi qurulacaq

Zəngilan rayonunun Ağalı vә Mәmmәdbәyli kәndlәrinin su tәchizatı vә tullantı su şәbәkә vә qurğularının tikintisinə başlanılır.

“Report” xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyindəki Tikilməkdə Olan Obyektlərin Müdiriyyəti hazırlıqlara başlayıb.

Layihə çərçivəsində Mahrızlı su anbarından 17,723 min metr uzunluğunda polietilen borularla su xətti çəkiləcək.

Bundan başqa, tullantı sularının çəkilməsi ilə bağlı 1 405 metr uzunluğunda D 400 mm-lik qofralı polietilen boru (Koruqe) kəmərlərinin quraşdırılması planlaşdırılır. Xətt boyunca 21 ədəd çuqun lyuklar quraşdırılacaq.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Potable water and sewerage systems to be installed in two villages of Zangilan
Rus versiyası В двух селах Зангилана будет установлена система питьевого водоснабжения и канализации

Ən vacib xəbərlər

İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi