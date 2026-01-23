İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Zaur Mikayılov Ucarda vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    • 23 yanvar, 2026
    • 13:20
    Zaur Mikayılov Ucarda vətəndaşları qəbul edib

    Bu gün Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) sədri Zaur Mikayılov Ucar rayonunda vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" ADSEA-ya istinadən xəbər verir ki, qəbulda Ucar, Zərdab, Kürdəmir və digər rayonlardan olan vətəndaşların müraciətləri dinlənilib, ərizə və şikayətlərinə baxılıb.

    Z. Mikayılov qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Müraciətlər əsasən əkin sahələrinin suvarma təminatının yaxşılaşdırılması, suvarma kanallarının beton üzlüyə alınması, yeni subartezian quyularının qazılması, təmiri, içməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması, işə qəbul və digər məsələlərlə bağlı olub.

    Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb.

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi Zaur Mikayılov Ucar Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    13:44

    Bernard Lippert: "Ayntraxt"ın "Qarabağ"a uduzmasına görə kədərliyəm"

    Futbol
    13:43

    Gürcüstanın Azərbaycandan içki və tütün idxalına çəkdiyi xərc 42 % artıb

    Biznes
    13:32

    Zelenski: Əbu-Dabidəki üçtərəfli danışıqların əsas mövzusu Donbasdır

    Region
    13:24

    Maliyyə Nazirliyi süni intellektin tətbiqinə hazırlaşır

    Maliyyə
    13:23
    Foto

    Efiopiyada WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində təbliğat-təşviqat görüşləri keçirilib

    Xarici siyasət
    13:20
    Foto

    Zaur Mikayılov Ucarda vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    13:18

    Azərbaycan klubları yoxlama matçlarında: Üçündən maksimum nəticə, ikisi bütün oyunları uduzub – ARAŞDIRMA

    Futbol
    13:14
    Rəy

    İlham Əliyevin Davos səfəri: Azərbaycanın qlobal mövqeyinin gücləndirilməsi - ŞƏRH

    Analitika
    13:06

    Bakı üzrə eksternat imtahanları ilk dəfə elektron qaydada keçiriləcək

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti