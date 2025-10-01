WUF-un koordinatoru: "Miqrasiya şəhər infrastrukturuna ciddi təzyiq göstərir"
- 01 oktyabr, 2025
- 16:45
Dünyada şəhərlərin infrastrukturu miqrasiya proseslərinin yaratdığı problemlərə görə ciddi təzyiq altındadır.
"Report" xəbər verir ki, bunu BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF) koordinatoru Abdinnasir Şel Saqar Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) üçüncü günündə bildirib.
Onun sözlərinə görə, əgər müəyyən bir şəhərdə 1 milyon insanın məskunlaşması nəzərdə tutulursa, lakin əvəzində ora 2 milyon insan köç edirsə, bu halda şəhərlərin yerləşdirmə və məskunlaşma imkanları məhdudlaşır: "Təəssüf ki, hələ də dünyada insanların rahat məskunlaşma imkanları kifayət qədər deyil. Mənzil və digər vacib infrastruktur hər kəs üçün əlçatan olmalıdır.
Koordinator əlavə edib ki, müasir dövrdə şəhərlərin inkişafı yalnız yeni binaların tikintisi və əhalinin yerləşdirilməsi ilə məhdudlaşmır: "Sürətli urbanizasiya, iqlim dəyişikliyi, demoqrafik artım və miqrasiya prosesləri şəhərləri yeni çağırışlarla üz-üzə qoyur. Bu səbəbdən "şəhərlərin mobilizasiyası" anlayışı xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bu, mövcud resursların, infrastrukturun, idarəetmə potensialının və insan kapitalının səfərbər olunaraq daha dayanıqlı, çevik və yaşanabilən mühitin yaradılması deməkdir".