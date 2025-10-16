İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Vahid Hacıyev: "Ağalı və Məmmədbəyli tranzit yönümlü inkişaf prinsipi ilə tikilir"

    İnfrastruktur
    • 16 oktyabr, 2025
    • 13:34
    Vahid Hacıyev: Ağalı və Məmmədbəyli tranzit yönümlü inkişaf prinsipi ilə tikilir

    Zəngilan rayonunun Ağalı qəsəbəsi və qonşu Məmmədbəyli kəndi tranzit yönümlü inkişaf prinsipi ilə tikilir.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bunu Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev III Milli Şəhərsalma Forumunun (NUFA3) ikinci günündə deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu günə qədər ərazilərin inkişafı ilə bağlı üç baş plan təsdiqlənib.

    O xatırladıb ki, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan da daxil olmaqla işğaldan azad edilmiş ərazilər işğal dövründə tamamilə dağıdılıb.

    "30 illik işğal müddətində orada bir dənə də ev qalmayıb. Buna görə də bu gün biz hər şeyi sıfırdan tikirik. Konsepsiyamızın əsasını tranzit yönümlü inkişaf - səmərəli ictimai nəqliyyat və rahat piyada mühiti ətrafında rayonların yaradılması da təşkil edir. Belə bir yanaşma təkcə əhalinin mobilliyini yaxşılaşdırmır, həm də məşğulluq imkanlarını genişləndirir ki, bu da son dərəcə vacib bir məsələdir və köçürülmə prosesi ilə paralel həyata keçirilir. Məsələn, bu yaşayış məntəqələrinin logistik qovşaqlar, parklar və sənaye zonaları yaxınlığında yerləşməsi sakinlərin iş yerlərinə asanlıqla gedib-gəlmələrinə imkan verir. Bu, eyni zamanda, yerli sahibkarlığın inkişafını stimullaşdırır və sakinlərə iqtisadi fəaliyyətdə iştirak etmək imkanı verir", - xüsusi nümayəndə əlavə edib.

    Milli Şəhərsalma Forumu Xankəndi Zəngilan Vahid Hacıyev
    Вахид Гаджиев: Агалы и Мамедбейли строятся по принципу транзитно-ориентированного развития
    Some villages in Azerbaijan being built on transit-oriented principle

    Son xəbərlər

    14:17

    Bəşər Əsədin əmisi oğlu həbs edilib

    Digər ölkələr
    14:13

    Gürcüstan DİN Valtoneni təxminən 2 min dollar cərimələyib

    Region
    14:12

    İlk etimadsızlıq səsverməsi Lekornyu üçün uğurlu olub

    Digər ölkələr
    14:12

    ABB səhmdarları 16 %-ə yaxın dividend qazana bilərlər

    Maliyyə
    14:12

    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini razılaşdıra bilməyib

    Digər ölkələr
    14:07

    Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktorunun vəziyyəti ağırlaşıb

    İncəsənət
    14:04
    Foto

    Şabranda Cüdo Təlim Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Fərdi
    14:03

    Paşinyan: Din xadimlərinin həbsi Azərbaycanla sülh prosesi ilə bağlı deyil

    Region
    14:00

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "Fransa ilə ev oyununda möcüzə edə bilərik" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti