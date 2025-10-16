Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Вахид Гаджиев: Агалы и Мамедбейли строятся по принципу транзитно-ориентированного развития

    Инфраструктура
    16 октября, 2025
    • 13:17
    Вахид Гаджиев: Агалы и Мамедбейли строятся по принципу транзитно-ориентированного развития

    Параллельное строительство поселка Агалы Зангиланского района и соседней деревни Мамедбейли позволяет с одной стороны экономить бюджет, а с другой - создает удобства для жителей.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев во второй день работы III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

    По его словам, на сегодняшний день утверждены три мастер-плана развития территорий.

    "Поселок Агалы строится одновременно с соседней деревней Мамедбейли. Их близкое расположение позволяет использовать общие социальные объекты - школы, детские сады и центры обслуживания. Это, с одной стороны, обеспечивает экономию бюджетных средств, а с другой - создает дополнительные удобства для жителей", - отметил В. Гаджиев.

    Он напомнил, что освобожденные территории, включая Губадлы, Джебраил и Зангилан, были полностью разрушены в период оккупации.

    "За 30 лет оккупации там не осталось ни одного дома. Поэтому сегодня мы строим все с нуля. В основе нашей концепции лежит транзитно-ориентированное развитие - создание районов смешанного назначения вокруг эффективного общественного транспорта и комфортной пешеходной среды. Такой подход не только улучшает мобильность населения, но и расширяет возможности трудоустройства, что также крайне необходимо и осуществляется параллельно с процессом переселения. Например, размещение этих поселений вблизи логистических узлов, железнодорожных парков и промышленных зон позволяет жителям легко добираться до рабочих мест. В то же время это стимулирует рост местного предпринимательства и дает возможность жителям участвовать в экономической деятельности внутри собственных сообществ", - добавил спецпредставитель.

