Turxan Əhmədov: "ADY rəqəmsal ticarət dəhlizi üzərində çalışır"
- 01 oktyabr, 2025
- 16:34
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) rəqəmsal ticarət dəhlizi üzərində çalışır.
"Report" xəbər verir ki, bunu ADY-nin Kommunikasiya departamentinin müdiri Turxan Əhmədov "Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"nin (BCAW2025) üçüncü günündə bildirib.
Onun sözlərinə görə, ADY "rəqəmsal ticarət dəhlizi" adlandırılan istiqamət üzərində çalışır: "Bu, əsas xətt boyunca məlumat sistemlərinin harmonizasiyası deməkdir. Mən bəzi konkret nümunələr verə bilərəm. Biz artıq "real vaxtda yük izləmə" adlanan texnologiyanı tətbiq etmişik. Bu, bir çox səbəblərə görə əla sistemdir. O, vaxta qənaət etməyə imkan verir".
T. Əhmədov qeyd edib ki, burada başqa bir məqam sənədləşdirmə hissəsininin elektronlaşdırılması ilə bağlıdır: "Biz sənədləşdirmə prosesini elektronlaşdırmışıq. Bütün bunlar qatarların boş dayanmamasına səbəb olur".