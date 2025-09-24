İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İnfrastruktur
    • 24 sentyabr, 2025
    • 11:14
    Saleh Məmmədov Hacıqabulda vətəndaşları qəbul edəcək

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədov sentyabrın 26-da saat 11:00-da Hacıqabul rayonu Heydər Əliyev Mərkəzinin inzibati binasında vətəndaşları qəbul edəcək.

    "Report" agentliyə istinadən xəbər verir ki, qəbulda Hacıqabul rayonunun və Şirvan şəhərinin sakinləri iştirak edə bilərlər.

    Məlumata əsasən, qəbula yazılmaq istəyən vətəndaşlar bu ünvanlarda öncədən qeydiyyatdan keçə bilərlər: Hacıqabul rayonu üzrə: "20 №-li Yol İstismarı" MMC, Şirvan şəhəri üzrə: "33 №-li Yol İstismarı" MMC.

    Qəbula gələn vətəndaşlar şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etməli və qaldırdıqları məsələlər Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin səlahiyyətlərinə aid olmalıdır.

