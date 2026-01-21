Sabah Bakının Xətai rayonunun bəzi ərazilərində su kəsiləcək
İnfrastruktur
- 21 yanvar, 2026
- 12:59
Sabah Bakının Xətai rayonunun bəzi ərazilərinin su təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.
"Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, yay mövsümündə suya artan tələbatın tənzimlənməsi və su keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə görülən işlər çərçivəsində magistral su xəttinin qəzalı hissələrinin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu səbəbdən su kəsiləcək.
Təmir-bərpa işləri başa çatdırıldıqdan sonra su təchizatı mərhələli şəkildə bərpa olunacaq.
Son xəbərlər
13:30
Azərbaycanla İordaniya arasında iqtisadi əməkdaşlığın perspektivli istiqamətləri müzakirə olunubBiznes
13:28
Samir Abasov: "İnanıram ki, 'Qarabağ' "Ayntraxt" üzərində qələbə qazanacaq"Futbol
13:28
KİV: İtaliya Sülh Şurasına qoşulmaqdan imtina edə bilərDigər ölkələr
13:23
Foto
Video
Dərnəgüldə yanan obyektin yaxınlığındakı mağazalar təxliyə edilir - YENİLƏNİB-5Hadisə
13:23
Foto
İlk köç karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:22
Masallıda 3 500 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaqEnergetika
13:19
Azərbaycan və Moldova mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirirMədəniyyət siyasəti
13:15
Bakı-Sumqayıt-Bakı ekspres qatarları Bakıxanov və Sabunçuda da dayanacaqlarİnfrastruktur
13:13
Foto