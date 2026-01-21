İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Sabah Bakının Xətai rayonunun bəzi ərazilərində su kəsiləcək

    Sabah Bakının Xətai rayonunun bəzi ərazilərinin su təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, yay mövsümündə suya artan tələbatın tənzimlənməsi və su keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə görülən işlər çərçivəsində magistral su xəttinin qəzalı hissələrinin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu səbəbdən su kəsiləcək.

    Təmir-bərpa işləri başa çatdırıldıqdan sonra su təchizatı mərhələli şəkildə bərpa olunacaq.

