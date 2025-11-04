İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Sabah Bakının bəzi qəsəbələrində su kəsiləcək

    İnfrastruktur
    • 04 noyabr, 2025
    • 16:39
    Sabah Bakının bəzi qəsəbələrində su kəsiləcək

    Sabah nasos stansiyasının kollektorunda aparılacaq yenidənqurma işləri ilə əlaqədar Bakının Sulutəpə, Qobu və Hökməli qəsəbələrinin bəzi hissələrinin su təchizatında fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən məlumat verilib.

    Məlumata əsasən, sabah saat 08:00-dan axşam saatlarınadək su verilişində məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək.

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi su sulutəpə Qobu hökməli

