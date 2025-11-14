İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İnfrastruktur
    14 noyabr, 2025
    09:35
    Rəşad Nəbiyev Beyləqanda vətəndaşları qəbul edib

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Beyləqan şəhərində İmişli, Saatlı, Sabirabad, Xocavənd və Beyləqan rayonlarının sakinləri ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu nazir "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "Vətəndaşların nəqliyyat, telekommunikasiya və poçt xidmətləri ilə bağlı müraciətlərinə baxdıq. Göstərilən məsələlərin bir hissəsi yerində öz müsbət həllini tapıb. Digər qisminin araşdırılması ilə bağlı nazirliyin müvafiq qurumlarına tapşırıqlar verilib", - R.Nəbiyev qeyd edib.

