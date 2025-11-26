İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    "Qazaxıstan Dəmir Yolu": Azərbaycanla yük daşımaları kəskin artıb

    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 12:38
    Qazaxıstan Dəmir Yolu: Azərbaycanla yük daşımaları kəskin artıb

    Son 4 ildə Qazaxıstan və Azərbaycan arasında yük daşımaları 7 dəfə artıb

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "Qazaxıstan Dəmir Yolu" Milli Şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Tarqat Aldıbergenov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, təkcə 2025-ci ilin 10 ayında daşımaların həcmi 4,1 milyon ton təşkil edib ki, bu da marşrut üzrə davamlı artımı təsdiqləyir.

    Sədr əlavə edib ki, son 4 ildə Qazaxıstandan Azərbaycana təkcə taxıl daşımaları isə 25 dəfə artıb və bu ilin 10 ayında 600 min təşkil edib.

