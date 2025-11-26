"Qazaxıstan Dəmir Yolu": Azərbaycanla yük daşımaları kəskin artıb
İnfrastruktur
- 26 noyabr, 2025
- 12:38
Son 4 ildə Qazaxıstan və Azərbaycan arasında yük daşımaları 7 dəfə artıb
"Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "Qazaxıstan Dəmir Yolu" Milli Şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Tarqat Aldıbergenov bildirib.
Onun sözlərinə görə, təkcə 2025-ci ilin 10 ayında daşımaların həcmi 4,1 milyon ton təşkil edib ki, bu da marşrut üzrə davamlı artımı təsdiqləyir.
Sədr əlavə edib ki, son 4 ildə Qazaxıstandan Azərbaycana təkcə taxıl daşımaları isə 25 dəfə artıb və bu ilin 10 ayında 600 min təşkil edib.
